Alguns membros da ONU apoiaram Kiev, mas “violaram grosseiramente” a soberania da Sérvia, diz o presidente

Os países ocidentais não conseguiram explicar por que têm pontos de vista diferentes sobre a integridade territorial da Ucrânia e da Sérvia, já que apoiam Kiev em sua luta contra a Rússia, mas endossaram a independência de Kosovo, disse o presidente Aleksandar Vucic nesta terça-feira.

Em um discurso à Assembleia Geral da ONU em Nova York, o líder sérvio afirmou que seu Estado respeita a integridade territorial de todos os países, incluindo a Ucrânia, e que muitos descrevem as hostilidades entre Moscou e Kiev como “o primeiro conflito em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial.”

Ele disse, no entanto, que a verdade sobre a violação da integridade territorial da Sérvia “é constantemente não dito.”

“Pedimos uma resposta clara à pergunta que venho fazendo… há anos – qual é a diferença entre a soberania e integridade territorial da Ucrânia e a soberania e integridade territorial da Sérvia, que foi gravemente violada”, disse Vucic, referindo-se ao bombardeio da Otan na Iugoslávia em 1999.













De acordo com Vucic, a Sérvia “nunca tem [set] pé” no território de qualquer pessoa, mas este “não impediu que os 19 países mais ricos da OTAN atacassem um país soberano sem uma decisão do Conselho de Segurança da ONU.”

Ele também disse que, embora a Otan tenha se comprometido a respeitar a integridade territorial total da Sérvia, isso não impediu que muitos países ocidentais reconhecessem unilateralmente a província separatista de Kosovo em 2008.

Mais cedo na terça-feira, o presidente sérvio alertou que o mundo está se aproximando de uma guerra global, acrescentando que “a ONU foi enfraquecida”, visto que as grandes potências “praticamente destruiu a ordem da ONU nas últimas décadas.”

A OTAN ocupou Kosovo em 1999, após uma campanha de bombardeio de 78 dias contra a então Iugoslávia. A província declarou independência em 2008 com apoio ocidental. Embora os EUA e a maioria de seus aliados o tenham reconhecido, muitos outros países, incluindo Rússia e China, não o reconheceram.