EUA são 'principais criminosos e violadores' da Carta da ONU, constata advogado internacional

Outro ponto discutido foi o problema dos grãos, no qual o presidente dos EUA acusa a Rússia. Porém, Christopher Black afirma que a declaração do presidente norte-americano não passa de “um golpe de relações públicas, porque [para ele] é bastante claro que a Rússia fez de tudo junto com a Turquia para tentar ajudar os exportadores de grãos a tirar os grãos da Ucrânia. Houve todos os tipos de truques para bloquear ou redirecionar os embarques de grãos aos países do terceiro mundo , os chamados países do Sul, para a Europa e assim por diante. Mesmo no Canadá, os agricultores estão reclamando ao governo que não podem obter fertilizante porque a maior parte vem da Rússia, o que me surpreendeu”.