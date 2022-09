É hora de dissolver a Comunidade Britânica? — CMIO

Após a ascensão de Carlos III como Rei do Reino Unido e 14 outros reinos, surgiram questões sobre a relevância contínua da Comunidade das Nações liderada pelo monarca britânico. A Commonwealth é um agrupamento de 56 nações, com uma população total combinada de 2,2 bilhões de pessoas. Entre essas nações, apenas Austrália, Nova Zelândia e Canadá desfrutam de uma relação especial com o Reino Unido, por meio da aliança de inteligência Five Eyes (que também inclui os Estados Unidos).

Os benefícios da associação da Commonwealth são praticamente inexistentes. Isso levanta a questão de por que uma superpotência aspirante como a Índia se rebaixaria permanecendo em um pacto internacional definido colonialmente. Uma rápida olhada no mapa da Commonwealth revelará um pântano disperso de mediocridade, desigualdade e/ou pobreza.

Alguns podem refutar essa observação citando Cingapura como um exemplo estelar de uma ex-colônia britânica bem-sucedida. Nesse caso, cite um produto de classe mundial, cientista, intelectual, grande mestre de xadrez, músico ou escritor dessa nação? Ou um comediante, por falar nisso? Agora, compare Cingapura a Israel, com quem a primeira está frequentemente ligada. Não há absolutamente nenhuma comparação em qualquer campo. Israel está anos-luz à frente em termos de ciência, tecnologia, música, artes e até agricultura urbana. Se precisar de outros exemplos comparativos, repita essa justaposição com outras nações pequenas, como Holanda e Dinamarca. Cingapura prospera como o centro do Sudeste Asiático – e nada mais – e suas rodas são constantemente lubrificadas por uma oferta perene de talento e capital estrangeiro. Ironicamente, essa infusão levou a uma fuga anual de cérebros de sua população nativa. Mas ninguém nega que Cingapura é uma cidade-estado bem administrada, conhecida por sua eficiente máquina governamental; um que também mantém o discurso público e a dissidência sob controle permanente.













Os critérios coloniais para a adesão à Commonwealth também provocam o observador neutro a se perguntar se “independência nacional” foi nada mais do que uma passagem caótica de bastões de senhores estrangeiros para uma administração local flexível. Se houver algum mérito nessa linha de pensamento, a administração local previsivelmente garantirá que sua nação nunca emergirá como outro Japão, Coréia do Sul ou Taiwan. As indústrias dessas nações destruíram marcas britânicas outrora dominantes. Coincidentemente, essas potências tecnológicas nunca foram colonizadas pela Grã-Bretanha. A Coréia do Sul e Taiwan sofreram incidentalmente sob o jugo japonês, mas sua recuperação da opressão colonial foi simplesmente espetacular.

Legado colonial de mau gosto

Existem vários males sociopolíticos que atormentam a Comunidade Britânica hoje. Estes incluem timidez intelectual devido à censura em massa, supressão do talento nativo; falta de coesão nacional, um sistema judicial corrupto e políticas de distração em massa. As iniciativas de desenvolvimento de alto valor nessas nações foram historicamente cortadas à nascença por agências da Commonwealth e partidos políticos pseudo-nacionalistas que foram plantados pelos britânicos. O resultado líquido foi um desempenho nacional bruto inferior.

Como disse um diplomata indiano bem informado, quando a Grã-Bretanha concedeu ‘independência’ a essas colônias, eles se certificaram de que apenas os ativos britânicos fossem colocados em posições de autoridade, e ataques de chilique anti-britânicos eram ocasionalmente planejados para dissipar suspeitas quando e onde quer que fosse. eles surgiram. Apesar da aparente mordacidade, os filhos de tais políticos muitas vezes acabavam em universidades britânicas e desfrutavam do patrocínio de Londres. Esse ciclo neocolonial se repetiria às custas do desenvolvimento nacional.

Para emprestar elementos da obra de George Orwell Fazenda de animais, por que um orangotango – que, contrariamente à ordem natural, e em quem milhões de libras foram gastos em suas credenciais de Oxbridge e ascendência política – estaria disposto a nutrir uma intelectualidade formidável em seu domínio? Se isso acontecer, poderá ser questionado sobre a validade dos eternos projetos de elefantes brancos e um fluxo interminável de documentos políticos inúteis que muitas vezes beneficiam os interesses geoeconômicos britânicos. É aqui que o “política de distração em massa” entrar em jogo, levando naturalmente a outro mal-estar da Commonwealth, “falta de coesão social”. Muitos estados da Commonwealth estão irremediavelmente atolados em profundas fendas etno-religiosas, graças à política de dividir para conquistar da Grã-Bretanha. Outro legado colonial, sistemas judiciais corruptos, unem toda a quadrilha. Os intermináveis ​​escândalos de tráfico sexual de crianças, envolvendo pessoas em posições de autoridade na Grã-Bretanha, Canadá e Austrália, resumem o mal-estar mais amplo da Commonwealth.

Quanto aos benefícios dos membros, considere os bilhões em fundos de bolsas de estudos britânicos que foram gastos em dezenas de milhares de estudantes da Commonwealth desde 1945. Quantos ganhadores do Prêmio Nobel no ciências essa magnanimidade produziu? Quantas patentes revolucionárias, inovações, discos de platina ou textos mais vendidos?













da Grã-Bretanha “política de capital humano” em seus domínios, sem dúvida, piorou após a formação do Congresso Nacional Indiano (também conhecido como Partido do Congresso) em 1885 por um administrador colonial chamado Allan Octavian Hume. O Congresso foi originalmente concebido para ser uma plataforma consultiva para autoridades coloniais cavalheirescas de “boa educação” e cavalheiros índios de “boa educação” e educação. Para horror do establishment britânico, no entanto, os índios rebeldes rapidamente descartaram suas armadilhas coloniais para exigir a independência total.

Os britânicos responderam rapidamente e com brutalidade de marca registrada, acarretando décadas de encarceramento em massa, fome forçada e assassinatos em massa como o massacre de Jalianwalla Bagh. Afinal, esta era a era dos supremacistas raciais britânicos, como Houston Stewart Chamberlain e Rudyard Kipling. Chamberlain já foi descrito como “O João Batista de Hitler” enquanto o Jungle Book, de Kipling, com estampa de suástica, era muito amado pelo partido nazista. Aqui é onde a analogia do orangotango colonial entra em jogo mais uma vez.

A hostilidade colonial em relação ao movimento de independência da Índia foi acompanhada por uma estratégia de dividir e conquistar habilmente executada que opôs muçulmanos contra hindus, levando à partição da Índia. Os distúrbios hindu-muçulmanos em curso em Leceister, Reino Unido, são um legado dessa estratégia. Um jogo semelhante foi jogado no Levante, colocando árabes contra seus vizinhos judeus. Os historiadores raramente investigam o denominador subjacente entre a Rebelião de Mappila de 1921 na Índia e o Massacre de Hebron em 1929. Mas, novamente, a narrativa mainstream foi sequestrada muito antes de qualquer um de nós nascer.

Londres nunca repetiria o mesmo erro que cometeu com o Congresso Nacional Indiano. Não haveria mais cultivo dos melhores e mais brilhantes em seus reinos. Uma nova geração de líderes indianos seria cultivada; os viciados nas fantasias vertiginosas do socialismo fabiano, nepotismo desprezível e as maravilhas da burocracia mesquinha. Quando a Índia conquistou a independência em 1947, uma cadeira vaga foi reservada nas reuniões do gabinete para o fantasma de Harold Laski – o pai do socialismo fabiano. As outras cadeiras estavam ocupadas por seus protegidos e simpatizantes. Louis Mountbatten, o último vice-rei da Grã-Bretanha na Índia, e um suposto pedófilo, foi nomeado o primeiro governador-geral da nação recém-independente.

Mas não se deve cair na armadilha de destacar a Índia como um exemplo de masoquismo colonial. Ele continua a ter seu quinhão de nacionalistas genuínos, a imprensa mais livre da Commonwealth (mais livre até do que a Grã-Bretanha), um compromisso com a multipolaridade geopolítica e registros publicamente disponíveis e debates sobre o caminho para a independência. Registros desse tipo não existem em nenhum outro lugar da Comunidade Britânica. Além disso, o Supremo Tribunal de Bombaim é a única entidade desse tipo que notificou legalmente Bill Gates sobre uma suposta morte por vacina causada por seu “filantrópico” atividades na Índia.













Cui Bono?

Claro, se a Commonwealth mostrar qualquer sinal de separação prematuramente, alguns jogos de sombra simbólicos podem ser organizados. O diamante Koh-i-Noor, por exemplo, poderia ser devolvido à Índia como um gesto magistral de Carlos III. Imagine a euforia em Nova Delhi? Mas se os indianos precisam de alguma inspiração real para o período de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade que os espera, eles só precisam olhar para o sul, para o Sri Lanka. Quando sua economia desmoronou, os cingaleses se uniram para alcatrão e pena de políticos que haviam vendido sua nação. Essa demonstração de unidade é simplesmente notável, especialmente quando se considera a guerra civil de 25 anos no Sri Lanka que só terminou em 2009. Compare isso com as contínuas e desumanizantes lutas por comida no Paquistão, mesmo quando seus cidadãos se reúnem em torno de ligações britânicas políticos que não lhes deram nada além de tortas de porco. O caos testemunhado no Paquistão provavelmente se repetirá em toda a Commonwealth nos próximos meses e anos.

O equívoco chamado Commonwealth foi construído sobre escravização, exploração e derramamento de sangue. As divisões inflamadas pelo domínio colonial ainda não foram curadas. No entanto, as estruturas de poder na Commonwealth precisam de suas linhas de vida do estado profundo britânico agora mais do que nunca. Mas como Carlos III tratará a crescente irrelevância dessa construção fóssil? Sendo um proponente do controle populacional e do governo mundial centralizado, ele pode usar sua posição como chefe da Commonwealth para integrar suas nações vacilantes na agenda do Great Reset do Fórum Econômico Mundial. Afinal, as pré-condições internas para essa transição foram estabelecidas décadas atrás.