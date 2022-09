EUA tentando atrair a Índia para longe da Rússia – CNN – CMIO

Os Estados Unidos estão em “profundo” conversações com a Índia sobre sua dependência de armas e energia russas, disse um funcionário do Departamento de Estado dos EUA na terça-feira, segundo a CNN.

“A Índia é muito, muito dependente da Rússia, e isso é algo que eles fizeram a si mesmos ao longo de cerca de 40 anos: primeiro suas forças armadas e depois sua dependência energética”. o funcionário não identificado foi citado como tendo dito a jornalistas em Nova York. “Então, estamos conversando profundamente com a Índia sobre o fato de que queremos ajudá-los a ter opções para diversificar aqui”, ele adicionou.

Apesar da pressão dos EUA, a Índia tem relutado em aderir às sanções ocidentais à Rússia, colocando a segurança energética doméstica acima das tensões geopolíticas. Em vez disso, o terceiro maior consumidor de energia do mundo vem intensificando as compras de petróleo russo com desconto desde a primavera. No início deste mês, o ministro do Petróleo da Índia, Hardeep Singh Puri, disse à CNBC que o país continuará comprando petróleo russo diante da crescente pressão do Ocidente.

O comércio entre Moscou e Nova Délhi mais que dobrou até agora este ano. As duas nações estão atualmente trabalhando em medidas bilaterais para expandir o uso de moedas nacionais, o rublo e a rupia, em acordos mútuos.

As negociações também estão em andamento sobre a aceitação mútua dos cartões de pagamento Mir da Rússia e RuPay da Índia, bem como opções para implementar os serviços de transferência interbancária um do outro: Interface de Pagamentos Unificados da Índia (UPI) e SPFS, a alternativa russa ao SWIFT.

