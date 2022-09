Homem é libertado após matar adolescente por ‘argumento político’ — CMIO

Americano é libertado após admitir ter agredido adolescente que considerava “extremista republicano”

Um homem de Dakota do Norte foi libertado da prisão esta semana sob fiança de US$ 50.000, apesar de enfrentar acusações de homicídio depois de dizer aos investigadores que atropelou intencionalmente um adolescente “extremista republicano” por causa de uma discussão política. Especialistas e legisladores conservadores estão furiosos, alegando que a retórica do presidente Joe Biden estimulou o homem.

Shannon Brandt foi libertada da prisão do condado de Stutsman na terça-feira. Ele foi preso no domingo e acusado de homicídio veicular e deixar o local de um acidente fatal. De acordo com relatórios policiais e documentos judiciais publicados pela Fox News, o suspeito de 41 anos estava bebendo em uma “dança de rua” em McHenry, Dakota do Norte, quando entrou em uma “discussão política” com Cayler, de 18 anos. Ellingson.

Brandt disse acreditar que Ellingson e seus amigos estavam “vindo para pegá-lo”, então ele atingiu o adolescente com seu SUV. Brandt alegou que o jovem de 18 anos era “parte de um grupo extremista republicano”.

Ellingson morreu de seus ferimentos no hospital pouco depois, e Brandt foi preso em sua casa mais tarde naquela noite.

Um conservador de 18 anos é assassinado por um esquerdista de 41 anos e a mídia está totalmente silenciosa. Nenhuma conexão com Joe Biden e seu discurso insano de apenas 2 semanas atrás… é como se nunca tivesse acontecido e não importasse. É claro que Trump não obteria esse benefício porque nossa mídia está quebrada! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 21 de setembro de 2022

A libertação do suspeito por um título tão pequeno enfureceu os conservadores. O filho do ex-presidente Donald Trump, Donald Jr., afirmou que Brandt foi estimulado por “Joe Biden e seu discurso insano de apenas 2 semanas atrás.”

No início deste mês, em um discurso que a maioria dos americanos considerou um “escalada perigosa”, Biden afirmou que Trump e seus apoiadores “representam um extremismo que ameaça os próprios fundamentos de nossa república”, e convocou seus apoiadores “enfrentar” esses ‘extremistas’.

Como o procurador-geral republicano de Dakota do Norte supostamente bloqueado críticos nas mídias sociais, alguns especialistas conservadores perseguiram o partido por não comentar oficialmente o caso. “A esquerda vai atropelar seus filhos na rua e o Partido Republicano nem vai dizer nada quando eles andarem em liberdade” comentarista Jack Posobiec tuitou na quinta feira.

Um terrorista político de esquerda está livre depois de matar intencionalmente um jovem de 18 anos porque ele era republicano apenas algumas semanas depois de Biden declarar guerra ao MAGA. pic.twitter.com/gYzlVMdJiX — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) 21 de setembro de 2022

“Um terrorista político de esquerda está livre depois de matar intencionalmente um jovem de 18 anos porque ele era republicano”. A deputada da Geórgia Marjorie Taylor Greene twittou. “Nenhum réu do J6 é acusado de assassinato, mas eles estão apodrecendo antes do julgamento na prisão, sem permissão para pagar fiança”. ela acrescentou, referindo-se às dezenas de apoiadores de Trump ainda detidos em Washington, DC durante o tumulto no Capitólio em janeiro passado.