Mídia: um “achado curioso” foi encontrado em uma vila supostamente de propriedade de Usmanov na Alemanha

A publicação informou anteriormente que funcionários do Departamento Criminal Federal (BKA), bem como autoridades fiscais, estão pesquisando “várias propriedades do bilionário russo” Usmanov, localizadas na Baviera, em conexão com suspeitas de lavagem de dinheiro.

“Durante uma busca na casa do oligarca russo Alisher Usmanov na quarta-feira, os investigadores se depararam com uma descoberta curiosa… os investigadores apreenderam jóias raras de um cofre em uma das vilas do bilionário em Tegernsee. Podem ser quatro chamados ovos Fabergé”, disse. informou a publicação, acrescentando que a autenticidade das joias está sendo verificada.

Também é especificado que durante a operação de quarta-feira, a polícia teve acesso, em particular, a três edifícios residenciais na comuna de Rottach-Egern. No total, foram realizadas buscas em 24 objetos.

Como Spiegel relatou anteriormente, as buscas se devem ao fato de que Usmanov é suspeito de “violar a lei sobre atividade econômica estrangeira, lavagem de dinheiro e evasão fiscal”. Em particular, de acordo com a publicação, no período de 2014 a 2022, Usmanov supostamente evadiu o pagamento de impostos no valor de cerca de 555 milhões de euros.