As visitas de russos à União Europeia devem ser interrompidas, disse a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin a jornalistas na quinta-feira, afirmando que seu governo está considerando as implicações de segurança da recém-anunciada mobilização parcial de Moscou.

“A vontade do governo é muito clara. Em nossa opinião, é necessário acabar com as viagens, o turismo e o trânsito russos pela Finlândia”, disse. afirmou Marin.

Ela acrescentou que a Finlândia deve agir de acordo com os regulamentos de Schengen, mas também levar em consideração a “riscos de segurança” associados a certos viajantes. “Outros países, por exemplo, os estados bálticos e a Polônia, usaram esse mesmo risco e ameaça à segurança como base para impedir a entrada de pessoas, mas é claro que precisamos de uma avaliação disso por nossas próprias autoridades”. disse Marin.

Os comentários do primeiro-ministro vêm depois que o ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto, disse a jornalistas na quarta-feira que a Finlândia “não quer ser país de trânsito, nem mesmo para [holders of] Vistos Schengen emitidos por outras nações.”

O Ministério das Relações Exteriores da Finlândia está trabalhando em uma solução para ajudar a limitar o tráfego de turistas russos pelo país ou mesmo “pare completamente”.

As autoridades finlandesas afirmaram repetidamente que a liberdade de viajar para o país e para o resto da Europa não é um direito humano intrínseco, mas um “privilégio,” que eles alegam que os cidadãos russos não merecem à luz do conflito militar em curso entre Moscou e Kiev.













Os russos não podem continuar a passar férias na Europa como de costume quando sua nação está “travar uma guerra”, insistiu Haavisto.

A Finlândia já implementou um mecanismo que permite negar vistos a russos e impedir a entrada de quem já os possui. Helsinque também pediu a Bruxelas que permita que os países da UE que negam a entrada de russos os coloquem em uma lista de proibição de entrada de Schengen e os impeçam de entrar no bloco através de outros estados membros.

No início deste mês, a UE suspendeu um acordo de facilitação de vistos com a Rússia. Alguns estados membros também pararam de emitir vistos de turismo e negócios para cidadãos russos, enquanto três estados bálticos e a Polônia fecharam suas fronteiras para todos os russos, mesmo aqueles com vistos Schengen válidos.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, questionou as restrições de vistos da UE contra os russos, observando que a medida “pode não ser uma boa ideia” conforme relatado pela RIA Novosti.