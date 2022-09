'Primeiro os franceses': sob risco de escassez, Le Pen não quer vender gás à Alemanha

“Eu indiquei ao primeiro-ministro que serei o mais dura possível contra a venda de gás para a Alemanha em uma situação em que provavelmente pediremos às empresas francesas que reduzam o consumo de gás, o que, na minha opinião, é um risco real”, disse Le Pen após uma reunião com a primeira-ministra Elisabeth Borne, conforme citado pela BFMTV.

No dia 5 de setembro, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a França pretende fornecer mais gás à Alemanha e, em troca, planeja receber eletricidade. Macron também observou que ana garantia da segurança energética na Europa neste inverno (no Hemisfério Norte), prometendo que a França vai concluir a construção das infraestruturas necessárias para o fornecimento de gás à Alemanha nas próximas semanas.

Neste verão, o governo francês lançou um programa de poupança energética com o objetivo de reduzir o consumo de eletricidade no país em 10% até 2024 e evitar escassez no próximo inverno.