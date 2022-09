Mídia: Ucrânia pede ao Ocidente suprimentos urgentes de tanques para “contra-ofensiva”

Segundo eles, no contexto de uma contra-ofensiva nas regiões de Kharkiv e Kherson, os tanques ocuparam o primeiro lugar na lista de desejos dos ucranianos que esperam alcançar um progresso ainda maior com a ajuda do americano Abrams ou do alemão Leopards. As tropas ucranianas começaram a tentar uma contra-ofensiva na direção Kherson-Nikolaev no final de agosto. O Ministério da Defesa russo informa que todas essas tentativas estão sendo repelidas, as tropas ucranianas estão sofrendo grandes perdas em mão de obra e equipamentos.