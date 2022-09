Estônia anuncia convocação de milhares de reservistas para exercício militar

Durante o treinamento militar, que ocorre entre 22 e 28 de setembro , os militares estonianos trabalharão no âmbito da cadeia de Comando Nacional, desde o processo de tomada de decisão do governo até a prontidão de combate de unidades específicas na estrutura de resposta rápida, acrescentou o ministério.

Segundo os militares estonianos, o exercício militarcom o anúncio de mobilização parcial na Rússia. A Estônia é parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) desde 2004.

“Não há ameaça direta à segurança da Estônia. O exercício é realizado anualmente sob decisão do governo e sem aviso prévio aos participantes. O modelo de defesa baseado em reservas da Estônia exige que os reservistas estejam prontos para reagir e participar em exercícios em todos os momentos”, acrescenta o comunicado.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22), o ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, ressaltou que a decisão sobre a realização dos exercícios foi tomada antes do anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, sobre a mobilização parcial no âmbito da operação militar especial russa na Ucrânia. O vice-chefe das forças de defesa da Estônia, major-general Veiko-Vello Palm, também deu uma declaração nesse sentido salientando que o exercício é um procedimento padrão.