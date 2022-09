Chefe de alimentos da ONU diz que milhões ‘batendo na porta da fome’ – CMIO

Beasley continuou explicando que o mundo produz alimentos suficientes para a população global de cerca de 7,7 bilhões, mas disse que os agricultores só podem alcançar os rendimentos adequados usando fertilizantes, que têm lutado para alcançar os mercados mundiais. Sem isso, ele previu “destruição” em todo o mundo, particularmente na Ásia, onde disse “A produção de arroz está em um estado crítico agora.”

O funcionário pediu às nações do Golfo, em particular, que “Passo acima” contribuições para o programa alimentar, observando que alguns países colheram grandes ganhos financeiros devido ao aumento dos preços do petróleo.

“Não estamos falando de pedir um trilhão de dólares aqui. Estamos apenas falando sobre pedir alguns dias de seus lucros para estabilizar o mundo. ” disse ele, acrescentando “Mesmo que você não dê para mim, mesmo que você não dê para o Programa Mundial de Alimentos, entre no jogo… As pessoas estão sofrendo e morrendo ao redor do mundo. Quando uma criança morre a cada cinco segundos de fome – vergonha para nós.”