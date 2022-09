Lavrov destaca impunidade da Ucrânia e diz que país comete ilegalidades desde 2014

“Há mais de oito anos o exército ucraniano e as formações militantes nacionalistas matam impunemente os habitantes do Donbass, apenas porque se recusaram a reconhecer os resultados do golpe criminoso, sangrento e anticonstitucional em Kiev, porque decidiram defender direitos garantidos a eles pela Constituição ucraniana, incluindo o direito de usar livremente sua língua russa nativa”, disse o ministro das Relações Exteriores.