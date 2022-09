Importações chinesas de carvão russo atingem alta de cinco anos – CMIO

O clima extremamente quente causou um aumento no consumo de energia na segunda maior economia do mundo

As compras chinesas de carvão russo atingiram 8,54 milhões de toneladas, ante 7,42 milhões de toneladas em julho, marcando um significativo crescimento anual de 57%, segundo dados divulgados pela Administração Geral de Alfândegas na terça-feira.

O número mensal é supostamente o mais alto desde que as estatísticas comparáveis ​​foram lançadas em 2017.

O aumento é atribuído à seca e à onda de calor que atingiu o oeste e o sul da China no final de julho. O clima extremamente quente forçou as usinas a carvão a aumentar a produção para satisfazer a crescente demanda por ar condicionado e fechar a lacuna de fornecimento das usinas hidrelétricas.

A Rússia aumentou drasticamente as vendas de commodities de energia, incluindo carvão térmico, para compradores asiáticos depois que a União Europeia suspendeu as compras de carvão do país.

Os preços do carvão russo com desconto aumentaram conforme a China e a Índia aumentaram as compras, mas ainda eram mais baixos do que para o carvão doméstico da mesma qualidade. O carvão térmico russo a 5.500 kcal na base de entrega para a China estava alcançando quase US$ 155 por tonelada no final do mês passado, acima dos cerca de US$ 150 por tonelada em julho.

