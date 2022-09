Estado-Maior da Rússia: mais de 10 mil voluntários se apresentam para recrutamento em 24h

Os números foram divulgados pelo porta-voz do Diretório Central de Organização e Mobilização do Estado-Maior russo, Vladimir Tsimlyansky, em declaração à mídia russa.

A declaração vem no dia seguinte ao anúncio do decreto de mobilização geral realizado pelo presidente russo, Vladimir Putin. A decisão do Kremlin ocorreu um dia após as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL), e das regiões ucranianas de Zaporozhie e Kherson — controladas pela Rússia — de decidirem organizar referendos de adesão à Federação da Rússia. Os referendos serão realizados entre os dias 23 e 27 de setembro.