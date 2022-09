Rejeitar petróleo e gás é ‘caminho para o inferno’ para os EUA, alerta CEO de grande banco – CMIO

O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, alertou que a rejeição de quaisquer futuros projetos de energia de combustível fóssil significaria a desgraça da América

O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, rejeitou explicitamente a exigência da congressista democrata Rashida Tlaib de que seu banco desista de financiar futuros projetos de petróleo e gás, argumentando que a medida levaria o país a uma espiral de morte durante uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na quarta-feira.

Tlaib lembrou a Dimon que o JP Morgan, juntamente com os outros seis maiores bancos dos EUA, se comprometeram a reduzir suas emissões de “atividades de empréstimo e investimento” em ordem de “alinhar-se com os caminhos para o net-zero em 2050.” A única maneira de chegar lá, ela afirmou, era vetar todos os projetos de combustíveis fósseis daqui para frente.

"Por favor, responda com um simples sim ou não: seu banco tem alguma política contra o financiamento de novos projetos de petróleo e gás?" perguntou o representante de Minnesota.













“Absolutamente não – e esse seria o caminho para o inferno para a América”. Dimon retrucou.

Tlaib pediu aos detentores de dívidas de empréstimos estudantis que retirassem seus depósitos em retaliação, referindo-se à oposição de Dimon ao controverso plano de perdão de empréstimos estudantis do presidente Joe Biden, que ele chamou de “mal feito” mais cedo na audiência da maratona de seis horas. O executivo do banco não estava apenas deixando de ajudar a “aliviar” esses clientes cancelando suas dívidas – ele não “preocupar-se com as pessoas da classe trabalhadora e comunidades de linha de frente como a nossa, que estão enfrentando grandes quantidades de altas taxas de asma, problemas respiratórios e muito mais”. ela alegou.

Três outros CEOs presentes na audiência seguiram o exemplo de Dimon, recusando-se a fechar a porta para seus negócios de empréstimos de petróleo e gás, mas acrescentaram que também estão investindo em projetos de energia renovável.

Isso não foi suficiente para Tlaib, que declarou: “Estamos vivendo uma crise climática hoje e um compromisso com o zero líquido exige um compromisso de acabar com o financiamento de combustíveis fósseis.”

“No final, vamos pagar o custo do impacto na saúde pública” ela avisou.

Enquanto a ciência climática convencional sustenta que evitar os piores efeitos das mudanças climáticas requer manter a temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius acima “pré-industrial” níveis, “zero líquido” é criticado por sugerir que a mera compensação de emissões pode manter a temperatura baixa, permitindo que os produtores dessas emissões continuem seus negócios como de costume, desde que paguem suas dívidas às autoridades climáticas.