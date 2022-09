Itália pode perder 11,5 milhões de habitantes em 50 anos

A população da Itália pode sofrer uma redução de 11,5 milhões de pessoas nos próximos 50 anos, de acordo com novas previsões divulgadas nesta quinta-feira (22) pelo Instituto Nacional de Estatística.

Segundo o relatório, o número de habitantes no país era de 59,2 milhões em 1º de janeiro em 2021, mas deve passar para 57,9 milhões em 2030, 54,2 milhões em 2050 e 47,7 milhões em 2070 , caso a atual tendência de queda demográfica se mantenha.

As informações foram publicadas pela agência ANSA. De acordo com o portal, isso significaria uma redução populacional de aproximadamente 20% em meio século, com efeitos potencialmente danosos para a economia nacional.