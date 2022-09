Putin e príncipe saudita discutem petróleo, comércio e participação na OCX

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman observou o crescente papel da OCX nos assuntos internacionais, e expressou a disposição do reino de participar ativamente de suas atividades.

Ainda durante a conversa desta quinta-feira (22), Putin e Mohammed bin Salman discutiram os laços comerciais e econômicos dos países, assim como o crescimento do comércio. Neste sentido, as partes também falaram questões de coordenação para garantir a estabilidade no mercado global de petróleo.