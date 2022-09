Chefe de segurança russo visita a China — CMIO

Moscou e Pequim estão unidos em seu esforço por uma ordem mundial mais justa, disse Nikolay Patrushev

As relações entre Moscou e Pequim são construídas com base na confiança mútua e, portanto, não podem ser influenciadas de fora, disse o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolay Patrushev, durante uma visita à China.

Fortalecer ainda mais esses laços é “uma prioridade incondicional para a política externa da Rússia”, insistiu o chefe de segurança na segunda-feira.

“Nas condições modernas, nossos países devem mostrar uma prontidão ainda maior para o apoio mútuo e o desenvolvimento da cooperação”, ele disse em uma reunião estratégica de consulta de segurança.

Moscou e Pequim “procuram construir uma ordem mundial mais justa” e congratulamo-nos com o número crescente de países que também “escolher o caminho do desenvolvimento livre e soberano com base em sua própria identidade e tradições”, Patrushev apontou.

Eles estão sendo “opostos pelas elites políticas do Ocidente coletivo que procuram impor seus próprios valores falsos” em outras nações, acrescentou.

A aproximação entre a Rússia e a China “goza de amplo apoio do público em ambos os países, é baseado em profunda confiança mútua e, portanto, não pode ser influenciado de fora”, disse o chefe de segurança.













As negociações ocorreram na cidade de Fuzhou, capital da província chinesa de Fujian, localizada do outro lado do estreito da ilha autônoma de Taiwan, que Pequim considera parte do território chinês.

A questão de Taiwan esteve entre os temas discutidos durante as consultas, com Patrushev “expressando preocupação com a escalada das tensões por Washington e seus aliados na região”, O Conselho de Segurança da Rússia disse em um comunicado.

As autoridades também concordaram em aprofundar a cooperação entre os militares russos e chineses, com ênfase em exercícios e patrulhas conjuntos, e intensificação dos contatos entre os estados-maiores das duas nações.

Na semana passada, o presidente chinês Xi Jinping se encontrou com seu colega russo Vladimir Putin na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) em Smarkand, no Uzbequistão.

Ele afirmou que estava “Pronto, junto com nossos colegas russos, para dar o exemplo de uma potência mundial responsável e desempenhar um papel de liderança em trazer um mundo em rápida mudança para uma trajetória de desenvolvimento sustentável e positivo”.

Pequim se recusou a aderir às sanções internacionais impostas a Moscou após o lançamento de sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro. Em vez disso, os vizinhos impulsionaram a cooperação e o comércio, com a Rússia se tornando o principal fornecedor de petróleo para a China, entre outras coisas.