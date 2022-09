Chefe da Força Aérea dos EUA revela maior preocupação das tropas — CMIO

Os problemas financeiros estão superando em muito as preocupações com ‘adversários estrangeiros’, à medida que a economia dos EUA se recupera da inflação alta de décadas

O chefe da Força Aérea dos EUA delineou algumas das maiores preocupações enfrentadas pelos soldados americanos – e elas não incluem Rússia ou China. Em vez disso, os militares estão cada vez mais temerosos de seu futuro econômico, dado o aumento vertiginoso do custo de vida em meio a um severo surto de inflação de preços.

Fazendo o discurso principal na conferência Air, Space and Cyber ​​da Air and Space Forces Association na segunda-feira, o secretário da Força Aérea, Frank Kendall, disse que muitas tropas estão achando cada vez mais difícil cobrir as despesas básicas, observando que a liderança militar não pode esperar soldados “dar tudo de si para a missão quando estão preocupados em pagar a gasolina para chegar ao trabalho, encontrar creches ou fornecer à família um lugar seguro para morar”.

“As preocupações mais comuns que ouvi de aviadores e guardiões sobre nossa inflação, custo ou condições de moradia e creche” Kendall disse, acrescentando: “Os últimos meses de inflação colocaram pressões únicas sobre as finanças e alguns de nossos eminentes guardiões e especialidades críticas.”













Citando altas taxas de inflação e custos crescentes de hipotecas – que recentemente subiram acima de 6% pela primeira vez desde 2008 – o funcionário disse que a Força Aérea restauraria os cortes nos “pagamento de atribuição de serviço especial”, que anteriormente permitia a alguns soldados uma maneira de ganhar dinheiro adicional.

“Nosso sistema para ajustar o pagamento de impostos especiais estava fora de sincronia com as rápidas mudanças em nossa economia provocadas pela Covid e pela invasão da Ucrânia. É por isso que estou anunciando hoje que o [Department of the Air Force] restaurará todos os cortes no pagamento de atribuição de direitos especiais que estavam programados para ocorrer em 1º de outubro”, Kendall continuou.

Embora a Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2023 exija alguns dos maiores aumentos salariais para soldados em quase 20 anos, o projeto ainda não foi aprovado no Congresso. Enquanto isso, Kendall disse que os militares lançariam um “programa de subsídio de necessidades básicas” para soldados que estão particularmente em dificuldades, e trabalhariam para “garantir que o subsídio básico para habitação também acompanhe os custos.”

As taxas de inflação nos EUA diminuíram ligeiramente em relação ao verão, quando atingiram máximas de quatro décadas à medida que os preços de alimentos, combustível e habitação dispararam. Segundo estatísticas do governo, em junho os preços ao consumidor subiram 9,1% em relação ao ano anterior, o maior salto anual desde 1981.