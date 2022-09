Alemanha descreve ambição do Conselho de Segurança da ONU — CMIO

“Peço-lhe que apoie a nossa candidatura” Scholz declarou em seu discurso. Segundo o chanceler, o principal órgão de resolução de conflitos da ONU precisa da Alemanha para poder enfrentar os desafios dos tempos modernos.



“Temos que adequar nossas regras e instituições à realidade do século 21. Com demasiada frequência, eles refletem o mundo como era 30, 50 ou 70 anos atrás. Isso também se aplica ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU)”, ele disse.

Criado em 1945 após a vitória sobre a Alemanha nazista, o UNSC tem cinco membros permanentes – Reino Unido, Grã-Bretanha, China, França, Rússia e Estados Unidos. Essas nações têm o poder de vetar qualquer resolução do conselho.













O órgão também inclui dez membros rotativos não permanentes que representam todas as regiões do mundo, mas não têm poder de veto. A Alemanha teve uma vaga temporária no CSNU em 2019 e 2020, com Berlim procurando fazê-lo novamente em 2027 e 2028.

No mesmo discurso, Scholz abordou a situação na Ucrânia, insistindo que o presidente russo, Vladimir Putin, deve reconhecer que não pode alcançar a vitória no conflito, no qual Kiev está sendo apoiada pelos EUA, Reino Unido e nações europeias, incluindo a Alemanha.

“Não aceitaremos nenhuma paz ditada pela Rússia e é por isso que a Ucrânia deve ser capaz de se defender do ataque da Rússia”. ele disse.

Segundo o chanceler, a operação militar russa na Ucrânia não foi apenas um desastre para a Europa, mas para uma ordem global baseada em regras, que a ONU deve proteger.