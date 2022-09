Suíça considera raro passo no recrutamento — CMIO

O governo suíço está tentando evitar uma diminuição significativa no tamanho de suas forças armadas

O serviço militar pode se tornar obrigatório para as mulheres na Suíça devido à falta de pessoal do exército, informou a agência de notícias ATS do país na quarta-feira. Atualmente, as voluntárias do sexo feminino representam menos de 1% do exército suíço, enquanto o número total de tropas deve diminuir significativamente nos próximos anos.

O governo suíço apresentou um relatório sobre a falta de pessoal em suas forças armadas e na proteção civil à câmara alta do parlamento nacional, segundo a ATS. Os ministros propuseram duas opções para tratar do assunto.

“A primeira é tornar o serviço obrigatório para as mulheres suíças, o que permitiria dobrar os números”, disse. o artigo lê.

Essa ideia, como o governo suíço explicou em março, foi inspirada na Noruega, que introduziu o recrutamento de gênero neutro em 2013.

Outra opção oferecida pelo Conselho Federal é a fusão do serviço civil e da proteção civil em uma nova organização, lidando com “proteção contra desastres”. Nesse cenário, as mulheres seriam recrutadas de forma voluntária, como está acontecendo agora. O governo sugere que o exército ainda teria prioridade no processo de recrutamento sobre a nova organização.













O tamanho regulamentar do exército suíço é de 100.000 soldados, sendo o serviço militar obrigatório para todos os homens suíços a partir dos 19 anos.

No entanto, segundo o senador Werner Salzmann, citado pela ATS, apenas 80% dos militares poderiam ser convocados em caso de mobilização. A agência de notícias SwissInfo também informou anteriormente que, até 2030, o exército do país provavelmente diminuirá para apenas 30.000 pessoas, enquanto atualmente as forças armadas listam 140.000 pessoas. Na primavera, o Ministério da Defesa suíço disse que estava considerando diferentes opções “para garantir o pessoal das forças armadas e da proteção civil a longo prazo”.

Como a Suíça continua a se declarar um país neutro, as Forças Armadas suíças são as principais responsáveis ​​pela defesa da pátria. Eles não participam de conflitos internacionais, mas participam de missões de paz. No passado, os militares suíços prestaram apoio à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa na Bósnia e Herzegovina. Algumas dezenas de soldados suíços também participaram de uma missão de paz no Afeganistão. A Suíça também participa da Comissão Supervisora ​​das Nações Neutras, que monitora o armistício entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.