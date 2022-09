Estados bálticos descartam asilo para russos que fugiram do alistamento – CMIO

Os Estados bálticos descartaram a possibilidade de aceitar os russos que se esquivam ou de lhes conceder asilo depois que Moscou anunciou uma mobilização parcial na quarta-feira.

A Letônia citou a medida como uma razão para aumentar o apoio à Ucrânia e aumentar sua própria segurança.

“A Letônia não emitirá vistos humanitários ou outros tipos de vistos para os cidadãos russos que [seek to] evitar a mobilização”, O ministro das Relações Exteriores da Letônia, Edgars Rinkevics disse em um tweet na quarta-feira, citando “razões de segurança.” Quando questionado sobre a decisão de uma emissora local do LSM, ele disse que apenas aqueles que pudessem provar que foram “contra a guerra” antes da mobilização e quem enfrentou “perseguição” e a punição administrativa na Rússia pode ter chance de ser aceita pela Letônia.

“Se você tentar me dizer agora que centenas de milhares receberam de repente uma revelação religiosa e divina de que não é bom ir à guerra… escrever sobre a destruição da Ucrânia nas redes sociais, acho que ninguém aceitará esses argumentos. ” ele disse.













O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, disse à mídia de seu país na quarta-feira que a Lituânia “nem o objetivo nem a capacidade” distribuir vistos a todos os russos que os procuram para “razões humanitárias”. Ele passou a elaborar que todos os pedidos de visto da Rússia seriam processados “como sempre,” no que diz respeito à segurança nacional. O ministro acrescentou, porém, que Vilnius queria “manter a porta aberta” para a oposição russa e “sociedade civil.”

A primeira-ministra estoniana, Kaja Kallas, também disse que seu país não aceitaria nenhum alistamento russo. Todas as pessoas “assumir responsabilidades” pelas ações de suas nações, ela argumentou em entrevista à CNN, acrescentando que os homens russos deveriam “ficar de pé” e expressar sua oposição às ações russas na Ucrânia em vez de buscar refúgio em nações estrangeiras.

Os estados bálticos também trataram as notícias como uma desculpa para avançar suas próprias agendas de longa data. “É necessário discutir mais apoio à Ucrânia e discutir possíveis medidas de segurança adicionais na região”, Rinkevics disse no Twitter, acrescentando que Riga “consultar aliados e parceiros” sobre a questão.













Ministro da Defesa da Lituânia, Arvydas Anusauskas citado a mobilização russa como razão para colocar a Força de Reação Rápida da Lituânia “em alerta máximo para evitar qualquer provocação da Rússia”.

Na quarta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma mobilização militar parcial. Ele disse que o Ministério da Defesa recomendou atrair reservistas militares para o serviço ativo em meio ao prolongado conflito na Ucrânia e no Donbass.

O ministro da Defesa, Sergey Shoigu, explicou que eram necessárias tropas adicionais para controlar a linha de contato de 1.000 km com as forças ucranianas e as áreas controladas pelos russos. De acordo com Shoigu, a mobilização envolveria chamar às armas cerca de 300.000 reservistas, ou pouco mais de 1% do potencial total de mobilização da Rússia.