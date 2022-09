Chefe da Força Aérea dos EUA revela maior preocupação das tropas

“As preocupações mais comuns que ouvi de aviadores e soldados [foram] sobre nossa inflação, custo ou condições de moradia e cuidados com crianças”, disse Kendall, acrescentando: “Os últimos meses de inflação colocaram pressões únicas sobre as finanças de alguns de nossos soldados eminentes e especialistas críticos”.

“Nosso sistema para ajustar o pagamento de deveres especiais estava fora de sincronia com as rápidas mudanças em nossa economia provocadas pela pandemia de COVID-19 e a invasão da Ucrânia. É por isso que estou anunciando hoje que o [Departamento da Força Aérea] vai restaurar todos os cortes no pagamento de deveres especiais que estavam programados para acontecer em 1º de outubro”, continuou Kendall.

As taxas de inflação nos EUA diminuíram ligeiramente desde o verão, quando atingiram altas de quatro décadas à medida que os preços de alimentos, combustíveis e habitação subiram. De acordo com as estatísticas do governo, em junho os preços ao consumidor aumentaram 9,1% em relação ao ano anterior, o maior salto anual desde 1981.