EUA liberarão mais petróleo das reservas — CMIO

Washington usará sua Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) antes de uma proibição da UE ao petróleo russo

O Departamento de Energia dos EUA anunciou planos para vender até 10 milhões de barris de petróleo de sua Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) para entrega em novembro, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado na segunda-feira.

A venda será de petróleo com baixo teor de enxofre dos sites da SPR em Big Hill, Texas e West Hackberry, Louisiana. Os contratos serão concedidos até 7 de outubro. A SPR detém petróleo em antigas cavernas de sal fortemente protegidas ao longo da costa do Golfo do México.

A oferta estende o prazo do plano do governo de vender 180 milhões de barris do estoque para controlar os custos do combustível e ocorre em um momento em que os preços globais do petróleo estão retornando aos níveis vistos antes do início da operação militar de Moscou na Ucrânia no final de fevereiro.

Em março, o presidente Joe Biden anunciou planos para a maior liberação de petróleo da reserva estratégica do país, com 180 milhões de barris a serem vendidos até o final de outubro.

De acordo com o Departamento de Energia, apenas 155 milhões de barris foram liberados até agora, e a próxima venda elevará o total para 165 milhões. Ainda não há prazo para a venda do lote inteiro.

“À medida que olhamos para o futuro, acho que o que você está vendo agora é avaliar a dinâmica atual do mercado e garantir que nossos lançamentos estejam alinhados com as necessidades.” um alto funcionário do governo a repórteres.

