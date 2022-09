Paradoxo do gás: Finlândia continua a comprar GNL russo apesar das promessas de reduzir suprimentos

A primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, chegou ao ponto de dizer que o país vivia em uma “economia de tempos de guerra”.

Apesar das diretrizes da UE sobre a redução do consumo de energia russa e de seus próprios planos de se desvincular da “dependência energética” de Moscou, a Finlândia continua comprando gás natural liquefeito (GNL) da Rússia. A empresa estatal finlandesa Gasum continua adquirindo gás russo, porque caso contrário teria que pagar à Rússia, consumindo ou não, devido a uma cláusula de “pegar ou pagar” em contrato firmado entre ambos os países, informou o jornal Helsingin Sanomat.

Sob esta condição, Helsinque compromete-se a comprar uma certa quantidade de GNL todos os anos de Moscou. “Ou pegamos gás e pagamos por isso, ou não recebemos gás e ainda pagamos por isso”, explicou a diretora de comunicação da Gasum, Olga Vaisanen, ao Helsingin Sanomat.

A Gasum assinou um contrato de longo prazo com a Gazprom Export e tem recebido GNL russo desde 2018. Os suprimentos de GNL não estão sujeitos à exigência de pagamento em rublos, como foi o caso do gás de gasoduto. No final de maio, Moscou interrompeu suas entregas de gás de gasoduto para a Finlândia, após a recusa de Helsinque em efetuar o pagamento em moeda russa. No início deste ano, o presidente russo Vladimir Putin exigiu que países hostis pagassem por seu gás em rublos.

“A Finlândia aderiu às medidas hostis tomadas pela União Europeia em relação ao nosso país. Isso não pode deixar de despertar nosso pesar, e é uma razão para respostas simétricas correspondentes do nosso lado”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Além disso, a Rússia chamou a proposta da Finlândia de se juntar à OTAN como um movimento hostil que representa uma ameaça à sua segurança. O Ministério das Relações Exteriores russo disse que a Rússia precisaria tomar “medidas retaliatórias, tanto técnico-militares quanto de outras naturezas, a fim de impedir que as ameaças à sua segurança nacional surjam”.

Embora o gás, até recentemente, representasse apenas cerca de 8% do consumo de energia da Finlândia, o corte, no entanto, comprometeu vários setores da indústria dependentes de gás, incluindo panificação e silvicultura.

Em agosto, o ministro da Gestão da Propriedade, Tytti Tuppurainen, disse ao Helsingin Sanomat, que as importações de GNL da Rússia deveriam ser interrompidas. No entanto, o especialista em mercado de gás Heikki Lindfors aconselhou Helsinque a manter o acordo atual. Apesar de a UE ter tomado a decisão de reduzir o fornecimento de energia russa para prejudicar financeiramente a Rússia, uma parada nas importações, ressaltou, aumentará, no entanto, a renda da Rússia. Moscou pode vender GNL para outros países e ganhar dinheiro com isso, ressaltou.

Enquanto a Finlândia saltou ansiosamente para o carro das sanções da UE, com a intenção de “punir” a Rússia por sua operação especial na Ucrânia para proteger os habitantes de Donbass, essa decisão saiu pela culatra espetacularmente, e sua própria economia está sofrendo amargamente em meio a crises energéticas e econômicas que alastram pela Europa. O Ministério das Finanças da Finlândia alertou em sua recente revisão que o país caminhava para a recessão, prevendo uma taxa de inflação anual de até 6,5%.

Esta semana, a empresa finlandesa de rede Fingrid pediu aos finlandeses que se preparassem para quedas de energia no próximo inverno, já que as importações da vizinha Suécia podem diminuir.

A empresa destacou que a Finlândia poderá importar menos eletricidade do sul da Suécia nos próximos meses devido às obras de manutenção do reator nuclear Ringhals 4 em Varberg, que levará mais tempo do que se pensava anteriormente devido à falta de peças de reposição. A manutenção deveria ser concluída até o final de novembro, mas agora está prevista para durar até o final de janeiro.

No início deste mês, a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin reconheceu que o país está enfrentando uma crise energética sem precedentes e chegou ao ponto de dizer que a nação vivia em uma “economia de tempos de guerra”. No ano passado, antes da crise atual, a Rússia forneceu à UE 40% do seu gás natural. Em 2021, a Alemanha, a maior economia da Europa, foi a maior importadora, seguida pela Itália.





