Estado do Oriente Médio planeja grande compra de gás russo — CMIO

O Ministério do Petróleo do Irã anunciou na segunda-feira que Teerã em breve estará importando nove milhões de metros cúbicos de gás russo diariamente, através do Azerbaijão.

De acordo com a agência de notícias Fars, o plano foi divulgado em um relatório que fornece detalhes de um acordo de US$ 40 bilhões entre a Companhia Nacional de Petróleo Iraniana (NIOC) e a produtora estatal de gás russa Gazprom, alcançado em julho.

O ministério do petróleo do país também declarou que receberá, sob um acordo de troca, seis milhões de metros cúbicos de gás por dia da Rússia. O gás será então exportado para outros países do sul do Irã na forma de gás natural liquefeito (GNL).

O acordo também inclui a conclusão de gasodutos do Irã ao Paquistão e Omã, e de vários projetos de produção de GNL no país.

No mês passado, a OilPrice informou que Moscou e Teerã estavam tomando medidas sérias para formar uma aliança no estilo da Opep para o gás natural que lhes permitiria coordenar uma proporção ‘extraordinária’ de reservas, bem como controlar os preços.

