País europeu faz pagamento de gás russo — CMIO

A distribuidora de gás Moldovagaz anunciou na segunda-feira que pagou integralmente pelo fornecimento de gás natural russo para a Moldávia em agosto.

“Hoje a JSC Moldovagaz transferiu US$ 9,67 milhões para a PJSC Gazprom. Assim, a empresa pagou integralmente as entregas de agosto de gás natural para a república”, o presidente do conselho da empresa, Vadim Cheban, escreveu no Telegram.

Ele acrescentou que, juntamente com o governo, a Moldovagaz, que é de propriedade majoritária da gigante russa de energia Gazprom, está agora trabalhando para garantir o pagamento antecipado das entregas de setembro.

A Moldávia, uma ex-república soviética de 2,6 milhões de pessoas espremida entre a Ucrânia e a Romênia, depende muito do gás russo. Em outubro passado, a Gazprom e a Moldovagaz estenderam seu contrato de fornecimento de gás de longo prazo por mais cinco anos até setembro de 2026. No entanto, a Moldovagaz tem lutado para cumprir seus compromissos de pagamento ao fornecedor russo desde que os preços sob o contrato aumentaram acentuadamente este ano.

No início deste mês, a primeira-ministra da Moldávia, Natalia Gavrilita, alertou que a economia do país pode enfrentar o duplo choque de um corte de gás russo e “extraordinariamente alto” preços da energia enquanto se prepara para o inverno.

