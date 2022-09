China pede que EUA parem de saquear recursos nacionais da Síria, situação parece 'incontrolável'

“Pedimos aos EUA que respeitem a soberania e a integridade territorial da Síria, suspendam as sanções unilaterais e acabem com o roubo de recursos nacionais da Síria”, disse Wang durante um briefing.

Segundo o diplomata, Washington deve investigar os saques dos militares norte-americanos e reparar os danos.

“Esta não é a primeira vez que os militares dos EUA roubam petróleo da Síria e parecem estar ficando mais incontroláveis”, disse ele.

Ao mesmo tempo, Wang destacou que, “de acordo com o Ministério do Petróleo e Recursos Minerais da Síria, os militares dos EUA e as forças armadas apoiadas por eles exportaram 82% dos barris de petróleo sírio no primeiro semestre de 2022″.

Ele acrescentou que os habitantes da Síria não só não têm seus direitos garantidos, como são privados deles.

A Síria vive um conflito desde março de 2011, no qual as forças do governo enfrentam grupos armados de oposição e organizações terroristas.

A solução do conflito é buscada em duas plataformas, a de Genebra, sob os auspícios da ONU, e a da cidade de Astana, no Cazaquistão, com a mediação da Rússia, Turquia e Irã.

Atualmente, os esforços estão concentrados na busca de uma solução política e no retorno dos refugiados.

