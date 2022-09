A Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente Vladimir Putin chamou seu objetivo de “a proteção de pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”. Para isso, segundo ele, está prevista a “desmilitarização e desnazificação da Ucrânia”, para levar à justiça todos os criminosos de guerra responsáveis ​​por “crimes sangrentos contra civis” no Donbass. O Ocidente intensificou a pressão das sanções sobre a Rússia sobre a Ucrânia, o que levou a preços mais altos de eletricidade, combustível e alimentos na Europa e nos Estados Unidos. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou anteriormente que a política de contenção e enfraquecimento da Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente, e as sanções deram um duro golpe em toda a economia global. Segundo ele, o principal objetivo do Ocidente é piorar a vida de milhões de pessoas.