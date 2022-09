Na ONU, Biden diz que EUA não buscam Guerra Fria e que seguem comprometidos com 'Uma Só China'

“Vamos nos unir para declarar novamente a inconfundível determinação de que as nações do mundo ainda estão unidas, e defendemos os valores da Carta da ONU, que ainda acreditamos que trabalhando juntos podemos dobrar o arco da história em direção a um mundo mais livre e mundo mais justo para todas as nossas crianças, embora nenhum de nós o tenha alcançado plenamente. Não somos testemunhas passivas da história, somos os autores da história”, disse Biden.