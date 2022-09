Alemanha ficará sem gás até a primavera – ministro da Economia – CMIO

Berlim tem combustível suficiente para atender a demanda por menos de três meses, diz Robert Habeck

A Alemanha pode enfrentar escassez de gás natural, apesar de suas instalações de armazenamento se aproximarem da capacidade máxima, alertou seu ministro da Economia.

Os depósitos do país estão mais de 90% cheios, de acordo com dados do Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI), mas estarão totalmente esgotados até o final do inverno, pois Berlim compra menos gás russo, disse Robert Habeck a repórteres na segunda-feira.

“Se tudo correr bem com a economia de gás e tivermos sorte com o clima, temos a chance de passar o inverno confortavelmente. Isso significa, no entanto, que as instalações de armazenamento estarão vazias novamente no final do inverno – neste caso, realmente vazias, porque vamos usar o gás”, disse. ele disse.

Em agosto, o chefe do regulador de energia da Alemanha, Klaus Muller, alertou que, mesmo com o armazenamento 95% cheio, o país terá combustível suficiente para cobrir apenas dois meses e meio de aquecimento, energia e demanda industrial se a Rússia parar completamente. entregas.

Na semana passada, Muller reiterou que a Alemanha pode enfrentar gargalos recorrentes de gás no caso de um inverno frio. “Espero ondas. Há escassez de gás, eles vão, voltam, aparecem aqui, às vezes ali, possivelmente em toda a Alemanha”, disse. disse ele em entrevista ao jornal de negócios Handelsblatt. Ele acrescentou que, devido à previsão do tempo, a Alemanha não poderá prever a demanda de gás com mais de duas semanas de antecedência.

A Rússia fornecia cerca de 40% do gás da União Europeia antes do conflito na Ucrânia. As importações da UE do país sancionado estão atualmente abaixo de 9%, de acordo com Bruxelas.

