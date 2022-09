Presidente colombiano pede conversas entre Rússia e Ucrânia

“Convido a Europa a falar de paz. Juntamente com o México, queremos fazer uma declaração conjunta, que, espero, seja apoiada pelos países da América Latina, de que já é necessário iniciar hoje as negociações de paz, porque o mundo deve focar em outros problemas”, disse Petro no fórum “América Latina, EUA e Espanha na economia global”, que está acontecendo em Nova York.