Referendos pró-Rússia são democráticos e retratam fragmentação europeia, diz pesquisadora brasileira

A decisão das autoridades de cada local gerou reações no Ocidente. Enquanto a União Europeia (UE) ameaçou a Rússia e “todos os envolvidos nesses referendos” com novas sanções, a Ucrânia pediu tanques modernos e mais armamentos de seus aliados.

“Para proteção da nossa Pátria, sua soberania e integridade territorial, para garantir a segurança de nosso povo e das pessoas nos territórios libertados, considero necessário apoiar a proposta do Ministério da Defesa e do Estado-Maior para realizar uma mobilização parcial na Federação da Rússia”, afirmou Putin.

Segundo o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, a mobilização parcial é necessária para controlar a linha de contato do território russo, que tem extensão de mil quilômetros, bem como das regiões libertadas.

Uma pesquisa do instituto INSOMAR realizada por telefone com moradores das quatro regiões, apontou que a maioria dos participantes é a favor da integração à Rússia: 91% dos entrevistados que pretendem participar do referendo na república de Donetsk expressam o desejo de aderir à Rússia; na república de Lugansk essa porcentagem é de 90%; e nas regiões de Zaporozhie e Kherson é de 80% em ambas.