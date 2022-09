Ex-oficial norte-americano revela ponto fraco dos EUA em possível confronto entre China e Taiwan

De acordo com Brent Eastwood, em análise publicada pelo portal 19FortyFive, os Estados Unidos podem “ mergulhar em um terrível cenário de confronto com a China ” depois que a Casa Branca anunciou sua prontidão em “defender Taiwan”.

Ele avalia que o Exército norte-americano não tem as melhores opções para proteger Taiwan e que diversos cenários do conflito poderiam causar perdas navais consideráveis aos EUA.

O autor esclareceu que, no caso de um conflito, e no caso de Washington violar fronteiras chinesas, a China tem a capacidade de lançar ataques com mísseis contra a frota americana que estará na zona de combate.