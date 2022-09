Estrangeiros invejaram os russos depois de assistir a um vídeo com um fogão a gás

MOSCOU, 22 de setembro – RIA Novosti. Os usuários do Reddit reagiram à transmissão de um morador de Rostov-on-Don no Twitch, que demonstrou um fogão a gás 24 horas por dia.

Anteriormente, um russo com o apelido de russiangas1 lançou uma transmissão com um fogão a gás no serviço. A julgar pelo arquivo de registros, o homem não desligou o gás, mesmo quando saiu para o trabalho. Nesses momentos, ele deixou um queimador, mas quando estava em casa, ligou os quatro. A descrição do canal diz que “um russo gasta gasolina o quanto quiser por apenas 1,44 euros por mês”. Posteriormente, o Twitch bloqueou o canal russo devido à “violação das regras da comunidade ou dos termos de venda”.

O canal do cidadão de Rostov foi notado pelos usuários do Reddit, que começaram a discutir ativamente o preço mensal do gás na Rússia.

“Por algum tempo morei em um albergue na Escola Superior de Economia de Moscou – 1.125 rublos por mês (US $ 18), uma cozinha e banheiro normais. A eletricidade e a água geralmente são gratuitas … Na minha terra natal (Tailândia), um albergue me custou 18.000 rublos (US$ 295)”, disse o usuário do KaMeLRo.

“Mas aqui no Canadá, um dormitório custaria US$ 2.000 por mês, com eletricidade e aquecimento cobrados separadamente”, disse Feta__Cheese.

“E na República Tcheca, a temperatura ambiente no trabalho e na escola foi reduzida para 17 graus”, reclamou Prox005.

“Não, isso é muito engraçado. Nós no Reino Unido estamos pagando 1,44 euros por minuto!” reclamou JackstaWRX.

“Aqui na Holanda, a conta do gás saltou de 100 euros para 600. Isso é um problema sério, as pessoas estão sofrendo”, escreveu Crandoge.

“Eles são os culpados. Eles acreditaram nos ativistas” verdes “e caíram em suas promessas de substituir os combustíveis fósseis. Não vai funcionar: isso requer elementos mil vezes mais valiosos (cobalto, lítio, metais de terras raras e assim por diante). E como resultado, a Europa vai reativar usinas a carvão. E onde estão todos esses hipócritas “verdes” agora? Você não pode ouvi-los”, acrescentou Dj1mevko.

Os países ocidentais, em resposta à operação especial da Rússia na Ucrânia, introduziram vários novos pacotes de sanções, incluindo aqueles que limitavam o fornecimento de recursos energéticos russos. Devido à escassez de matérias-primas na Europa, desencadeou-se uma verdadeira crise energética, que levou a um aumento dos preços da eletricidade, combustíveis e alimentos na Europa e nos EUA. Várias empresas na Europa estão ameaçadas de fechamento devido aos preços da eletricidade. Muitos países da UE introduziram medidas destinadas a reduzir o consumo de energia da população.

