Alemanha nacionaliza gigante do gás — CMIO

O governo adquire uma participação de 98,5% na Uniper e planeja injetar cerca de € 8 bilhões por meio de um aumento de capital

As autoridades alemãs concordaram em nacionalizar a Uniper, a maior importadora de gás natural do país, como parte dos esforços para manter a indústria à tona em meio à crise de energia, anunciou a empresa na manhã de quarta-feira.

De acordo com declarações separadas divulgadas pela Uniper e Fortum, sua controladora finlandesa, Berlim também investirá € 8 bilhões (US $ 8 bilhões) por meio de um aumento de capital de € 1,70 por ação para garantir a sobrevivência da empresa antes do inverno.

“O acordo de hoje fornece clareza sobre a estrutura de propriedade, nos permite continuar nossos negócios e cumprir nosso papel como fornecedor de energia crítica para o sistema”, O presidente-executivo da Uniper, Klaus-Dieter Maubach, disse em um comunicado. “Isso garante o fornecimento de energia para empresas, concessionárias municipais e consumidores.”

No início deste mês, a Uniper pediu ajuda adicional do governo, devido a perdas decorrentes dos esforços da concessionária para substituir os volumes faltantes de gás russo.













Agora, espera-se que o governo compre a participação de 56% detida pela Fortum por 480 milhões de euros, como parte de um acordo de resgate de 15 bilhões de euros (US$ 15 bilhões) aprovado em julho.

“Desde que o pacote de estabilização da Uniper foi acordado em julho, a situação da Uniper se deteriorou ainda mais rápida e significativamente; como tal, foram acordadas novas medidas para resolver a situação”, A declaração de Fortum diz.

Os fluxos de gás da Rússia, o maior fornecedor de energia da Alemanha, têm diminuído nos últimos meses em meio a problemas técnicos decorrentes de sanções relacionadas à Ucrânia impostas a Moscou. Como resultado, a Uniper foi obrigada a comprar gás no mercado spot a preços muito mais altos, para compensar o déficit.

De acordo com a Bloomberg Intelligence, as perdas da Uniper ao encontrar fornecedores alternativos para a Rússia provavelmente ultrapassarão € 18 bilhões este ano. A empresa já reportou um prejuízo de mais de 12 bilhões de euros nos primeiros seis meses de 2022.

