Cuba na ONU condenou sanções contra a Rússia e interferência nos assuntos da Bielorrússia

Por mais de 60 anos, mais do que qualquer outro país, Cuba foi afetada por sanções unilaterais dos EUA. As relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba foram rompidas em meados do século passado, após o que foi introduzido um embargo comercial contra a nação insular. Durante a presidência de Barack Obama, os Estados Unidos anunciaram o início da normalização das relações e a flexibilização das sanções. O processo foi interrompido por Donald Trump, que impôs a proibição de fazer negócios com organizações controladas pelos militares cubanos, endureceu as regras de viagem para a ilha e reinseriu Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo. A atual administração do democrata Joe Biden continua a linha dura do republicano Trump na ilha.