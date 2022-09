Almirante dos EUA emite aviso de bloqueio naval da China – CMIO

Pequim construiu uma frota grande e moderna e pode cercar a ilha se assim o desejar, disse o vice-almirante Karl Thomas.

A China é inteiramente capaz de impor um bloqueio naval a Taiwan, reconheceu o comandante da Sétima Frota dos EUA, vice-almirante Karl Thomas, em entrevista ao The Wall Street Journal publicada na segunda-feira.

“Eles têm uma marinha muito grande e, se quiserem intimidar e colocar navios ao redor de Taiwan, podem fazer isso”. disse o almirante.

A China já criou uma marinha grande e moderna, afirmou Thomas, com o número de navios militares à disposição de Pequim continuando a crescer rapidamente. O almirante disse que não sabe, no entanto, se a China está tentando tomar alguma ação real contra Taiwan, que Pequim considera parte integrante de seu território, seja por meio de uma invasão total ou de um bloqueio naval.

“Claramente, se eles fazem algo que não é cinético, o que, você sabe, um bloqueio é menos cinético, isso permite que a comunidade internacional avalie e trabalhe em conjunto sobre como vamos resolver esse desafio.” ele explicou.

Pequim também reforçou sua presença militar no Mar da China Meridional, uma via fluvial movimentada a sudoeste de Taiwan, e já “completamente militarizado” ilhas artificiais e naturais sob seu controle na hidrovia, destacou também o almirante.













“Eles já têm todos os bunkers de que precisam, já têm toda a capacidade de armazenamento de combustível de que precisam, a capacidade de abrigar tropas, têm os mísseis, os radares, os sensores”. ele disse.

Taiwan tem sido uma questão importante nas relações EUA-China há décadas, com as tensões ainda mais agravadas por uma recente visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha. Pelosi viajou para Taiwan no início de agosto, ignorando repetidos avisos de Pequim para evitar fazê-lo, tornando-se a autoridade de mais alto escalão dos EUA a visitar a ilha em mais de 25 anos.

Taiwan é autogovernada desde 1949, quando os nacionalistas chineses fugiram do continente depois de perder a guerra civil para os comunistas e estabelecer sua própria administração na ilha. Embora reconheça formalmente a soberania de Pequim sobre a ilha e o princípio ‘Uma China’, Washington manteve estreitos laços informais com a nação insular.

A China considera Taiwan parte de seu território soberano que foi temporariamente tomado por separatistas. Pequim disse repetidamente que buscaria “reunificação” e não descartou uma opção militar para atingir esse objetivo.