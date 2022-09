Polícia iraniana responde à morte de mulher sob custódia — CMIO

A morte do jovem de 22 anos após a prisão por usar um hijab “inapropriado” foi um “incidente infeliz”, diz o chefe de polícia de Teerã

O comandante da Polícia da Grande Teerã, Hossein Rahimi, negou o que chamou “acusações covardes” que uma jovem que morreu sob custódia na semana passada havia sido espancada ou torturada por policiais. A morte da mulher curda iraniana foi um “incidente infeliz”, o chefe de polícia insistiu na segunda-feira.

Mahsa Amini foi detido pelo chamado “polícia da moral” terça-feira passada depois de caminhar em um parque em Teerã usando um hijab que foi considerado “inapropriado.” O lenço de cabeça é obrigatório para as mulheres no país desde a Revolução Islâmica de 1979.

Amini, que chegou à capital da província do Curdistão ocidental do Irã, foi levada para uma delegacia de polícia, onde adoeceu. O jovem de 22 anos logo entrou em coma e foi declarado morto na sexta-feira.

Um ataque cardíaco foi mencionado pela polícia como motivo da morte de Amini, enquanto a mídia local informou que ela sofria de várias complicações de saúde antes de sua detenção. Mas a família da mulher negou essas alegações, insistindo que ela estava perfeitamente saudável.













Os relatos do incidente levaram a acusações nas redes sociais de que a polícia havia maltratado Amini e era responsável por sua morte. A raiva também se espalhou offline, com protestos sendo realizados em Teerã e na província do Curdistão nos últimos dias.

No domingo, cerca de 500 pessoas foram às ruas na principal cidade do Curdistão, Sanandaj. Os manifestantes, homens e mulheres, insistiram que as explicações fornecidas pela polícia eram, como se disse, “Não é razoável.”

As tensões aumentaram, com várias prisões sendo feitas, de acordo com a agência de notícias Fars, e vídeos, supostamente do local, mostrando policiais usando gás lacrimogêneo.