Chineses avisados ​​para não tocarem em estrangeiros — CMIO

Os cidadãos foram advertidos contra “relacionamentos próximos” com estrangeiros no país depois que o primeiro caso de varíola foi registrado na China

Os cidadãos chineses foram instados a não fazer contato pele a pele com estrangeiros recém-chegados, depois que o primeiro caso de varíola foi registrado no município de Chongqing, no sudoeste, na semana passada.

O alerta foi emitido no sábado por Wu Zunyou, epidemiologista-chefe do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças (CCDC).

Escrevendo em sua página oficial do Weibo, o funcionário disse que, para “prevenir uma possível infecção por varíola e, como parte de nosso estilo de vida saudável, é recomendável que você não tenha contato direto com a pele ou relações próximas com estrangeiros que vieram recentemente do exterior.” Ele esclareceu “recente” para significar ter chegado nas últimas três semanas.

Wu recomendou que o público evite o contato pele a pele com estranhos e use tampas descartáveis ​​de assento de vaso sanitário o máximo possível.

Ainda há apenas um caso confirmado de varíola dos macacos na China. O vendedor chinês de 29 anos que contraiu o vírus foi colocado em isolamento e a comissão de saúde local disse que o risco de um surto é baixo.













Acredita-se que o paciente tenha feito sexo com outro homem enquanto estava em Berlim no início do mês, disse o CCDC. Ele teria viajado para a Espanha antes de retornar a Chongqing, na China, em 14 de setembro.

Questionada durante um briefing na segunda-feira sobre se o conselho para parar de tocar em estrangeiros era considerado uma política oficial, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que era “não é uma questão diplomática” mas um relacionado a “ciência e saúde pública”.

Monkeypox é semelhante à varíola humana, que foi erradicada em 1980. Seus sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, gânglios linfáticos inchados, calafrios e exaustão, e aqueles afligidos desenvolvem lesões cutâneas distintas.

De acordo com um artigo publicado no New England Journal of Medicine no mês passado, o vírus afeta predominantemente homens gays e bissexuais, que representam 98% dos pacientes. Embora a OMS não tenha certeza se a atividade sexual é a única maneira de transmitir o vírus, a organização observou que 95% dos pacientes estudados com varíola dos macacos a contraíram através de sexo com outros homens.