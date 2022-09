EUA trocam prisioneiros com talibãs — CMIO

Noorzai foi atraído para os EUA, preso sob a acusação de tráfico de heroína e condenado à prisão perpétua federal em 2005. O Talibã proibiu o cultivo de papoulas – das quais a heroína é extraída – antes da invasão dos EUA em 2001, e o fez novamente depois de recuperar o poder no ano passado.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

EUA vão desembolsar US$ 3,5 bilhões em fundos afegãos congelados

O governo apoiado pelos EUA entrou em colapso antes mesmo que as últimas tropas americanas saíssem do Afeganistão, causando uma evacuação frenética do aeroporto de Cabul que terminou em 31 de agosto de 2021. Biden se recusou a reconhecer o governo do Talibã e apreendeu os bens dos afegãos. Banco Central.