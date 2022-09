Rússia sempre considera laços com China como prioridade diplomática, afirma mídia chinesa

De acordo com o Global Times, a consulta de segurança foi realizada de domingo a segunda-feira (18 a 19) na província de Fujian, no sul da China, e coorganizada por Patrushev e pelo membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e diretor do Escritório da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do PCC, Yang Jiechi.