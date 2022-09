Como a decisão de usar rublos em acordos de gás russo-turcos beneficia os 2 países?

“A Rússia há muito que procura remover a influência do dólar, por isso a decisão tomada está de acordo com as metas de longo prazo da Rússia e ajudará a proteger o impacto das sanções que a Europa impõe no setor financeiro”, argumentou o especialista em energia. “É claro que as interações [russo-turcas] no momento em que estão tentando isolar a Rússia globalmente em todas as áreas causarão grande preocupação no Ocidente. Por outro lado, enquanto os europeus tentam lidar com o aumento dos preços do gás e da eletricidade neste inverno, nós poderemos passar esse período em condições confortáveis.”