Rússia abre investigação sobre ataque ‘terrorista’ à sua embaixada – CMIO

Um processo criminal foi aberto depois que um coquetel molotov foi lançado na missão diplomática de Moscou no Canadá

A Rússia abriu uma investigação criminal sobre o ataque da semana passada à sua embaixada no Canadá. O ataque foi descrito pelo enviado de Moscou, Oleg Stepanov, como uma tentativa de ataque terrorista.

Em 12 de setembro, um assaltante desconhecido atirou um coquetel molotov no prédio. O líquido na garrafa, no entanto, não se inflamou com o impacto e não causou nenhum dano à embaixada nem prejudicou seus funcionários.

“Estamos falando de uma tentativa de cometer um ato terrorista” disse Stepanov, alertando que tais ataques podem ocorrer novamente e levar a consequências muito mais terríveis, a menos que algo seja feito para evitar tal violência.

Aleksander Bastrikin – chefe do Comitê de Investigação da Rússia – anunciou via Telegram na terça-feira que ordenou uma investigação criminal sobre o incidente. Ele escreveu que o objetivo da investigação é examinar os detalhes do ataque de 12 de setembro e trabalhar com a polícia canadense para identificar o agressor, fornecendo imagens das câmeras de segurança da embaixada.

Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia também convocou a embaixadora do Canadá em Moscou, Alison LeClaire, para entregar a ela uma nota de protesto pelo incidente. O ministério observou que não apenas a polícia de Ottawa não conseguiu impedir o ataque ou encontrar os responsáveis, mas também fez vista grossa para “manifestantes agressivos” que estavam bloqueando o acesso à embaixada apesar da presença da polícia no local.













“Chama-se a atenção do chefe da missão diplomática canadense para o fato de que, como em outros casos semelhantes de ações hostis contra as missões diplomáticas da Federação Russa no Canadá, as agências de aplicação da lei não impediram esses incidentes e não detiveram o criminosos”, o ministério escreveu, exigindo que o Canadá implemente proteção adequada para missões estrangeiras russas de acordo com as Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas.

O ataque foi confirmado pela polícia canadense, que disse estar monitorando quaisquer incidentes e estava preparada para responder se a situação o justificasse.

Em um comunicado na segunda-feira, a Real Polícia Montada do Canadá disse que também estava investigando o incidente e defendeu as ações no terreno dizendo que “adapta constantemente sua postura de proteção ao atual ambiente de ameaças, a fim de garantir um nível adequado de proteção na Embaixada da Rússia”.