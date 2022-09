Nação da UE pede restrições mais duras aos vistos russos – CMIO

Russos negados a entrar em qualquer país da UE devem ter seus vistos revogados completamente, argumenta Helsinque

A Finlândia pediu a Bruxelas que restrinja ainda mais o acesso dos russos à UE. Quaisquer países da UE que neguem a entrada de uma pessoa russa também devem ter os meios para impedir que essa pessoa entre no bloco por meio de outro membro da UE, argumentou Helsinque na segunda-feira.

A UE deve emitir um “recomendação” permitindo que seus membros “invalidar ou revogar” o visto de qualquer cidadão russo eles negam a entrada em sua fronteira, disse o Ministério das Relações Exteriores da Finlândia em uma carta enviada à Comissão da UE. Uma proibição de entrada em Schengen para uma pessoa russa nesse caso também pode ser uma opção, acrescentou.

A medida visa “impedir que a mesma pessoa tente entrar no espaço Schengen por outra fronteira terrestre ou rota aérea”, O ministério disse em um comunicado, acrescentando que as informações sobre uma proibição de entrada ou um visto revogado adicionadas ao Sistema de Informação Schengen (SIS) permitiriam que outras nações da UE também negassem a entrada de tais pessoas.













No domingo, a Finlândia também sugeriu incluir restrições de visto de turista em sua lista de sanções anti-russas em uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE, disse o comunicado. “A Finlândia considera importante tomar medidas para alcançar uma linha comum da UE em relação às restrições de vistos russos”, acrescentou.

A política de restrições de vistos da UE contra os russos foi questionada anteriormente pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. Tal decisão do bloco “pode não ser uma boa ideia” Guterres disse no domingo, segundo a agência de notícias russa RIA.

No início de setembro, a UE suspendeu um acordo de facilitação de vistos com a Rússia. Alguns estados membros também pararam de emitir vistos de turismo e negócios, enquanto os três estados bálticos e a Polônia anunciaram que negariam a entrada de cidadãos russos com vistos Schengen válidos emitidos por outras nações.