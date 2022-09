Premiê britânica deve prometer bilhões em apoio militar à Ucrânia em meio à crise no país, diz mídia

“A minha mensagem para o povo da Ucrânia é esta: o Reino Unido continuará a apoiar-vos a cada passo do caminho. Sua segurança é nossa segurança”, disse Truss aos jornalistas nesta segunda-feira (19) antes da sua ida a Nova York para participar de uma sessão anual da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Em seu discurso na ONU, a premiê britânica deverá prometer “ajuda militar no valor de bilhões [de libras]”, de acordo com a BBC.

A Sky News, por sua vez, informou que Truss pode usar sua viagem a Nova York “para ressaltar o compromisso de longo prazo do Reino Unido com a Ucrânia”, enquanto a Rússia continua a sua operação militar especial no país.