Itália pode perder meio milhão de empregos – estudo — CMIO

A Itália corre o risco de perder até 582.000 empregos devido à crise de energia e à crise econômica resultante, informou a mídia nacional no domingo, citando um estudo da Associação de Industriais Confindustria.

De acordo com as descobertas, se o preço do gás permanecer no nível atual (a média de agosto foi de € 235 por megawatt-hora), a economia da Itália encolherá 2,2% no próximo ano e o país perderá até 383.000 empregos em 2022-2023.

No entanto, se o preço atingir € 298 por megawatt-hora, que é o nível previsto com base nos futuros atuais do gás, a Itália pode sofrer uma queda de 3,2% no PIB e perder centenas de milhares de empregos.

De acordo com os analistas, se a Rússia encerrar totalmente o fornecimento de gás a partir de outubro, a Itália poderá ficar cerca de 8% (6,4 bilhões de metros cúbicos) a menos do gás necessário para cobrir a demanda, levando em consideração suprimentos e reservas alternativas disponíveis. Essa escassez pode levar ao fechamento em massa de empresas e indústrias no país.

A Itália depende das importações para quase 75% do seu consumo de energia. No início deste ano, importava 40% de seu gás da Rússia, mas em julho suas compras russas caíram para 25% devido a sanções. No início deste mês, a Itália perdeu grande parte de seus suprimentos da Rússia quando a Gazprom interrompeu os fluxos através do oleoduto Nord Stream 1 devido a problemas técnicos. O ministro da Economia da Itália, Daniele Franco, alertou recentemente que o custo das importações líquidas de energia da Itália pode dobrar para € 100 bilhões este ano, ou 3% do PIB.

