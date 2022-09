Um Cinturão, Uma Rota: especialistas destacam futuro comum a ser buscado por Brasil e China

“A China dá boas-vindas para o Brasil se tornar um participante ativo na cooperação sob o Cinturão e Rota. Sabemos que enfrentamos vários desafios, mas temos as ferramentas da economia digital e da inovação tecnológica. Acreditamos que, com as cooperações, podemos injetar mais em dinamismo na economia dos dois países, contribuindo para a justiça social e a prosperidade do povo. […] A China está firmemente ao lado dos países em desenvolvimento e determinada a aprofundar as relações com o Brasil “, declarou o diretor do CIIC.