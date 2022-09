Tribunal dos EUA ordena que Hezbollah indenize americanos atingidos por foguetes

“Somente cobrando um alto preço daqueles que se envolvem no negócio do terrorismo podemos evitar o sofrimento e a perda de vítimas adicionais de sua violência”, disse.

Israel e o Hezbollah travaram uma guerra de um mês em 2006. Tel Aviv atacou alvos no Líbano, enquanto o Hezbollah lançou milhares de foguetes em cidades e vilas no norte de Israel. Chamado Segunda Guerra do Líbano, o conflito deixou cicatrizes profundas na memória dos militantes do Hezbollah.