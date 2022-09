Cenário de inverno terrível emitido para a UE — CMIO

O bloco terá que continuar importando gás da Rússia ou reduzir o consumo, diz consultoria Yakov & Partners

Reduzir a dependência do fornecimento de gás natural russo é impossível para a União Europeia no próximo ano sem uma interrupção maciça da produção, informou o diário de negócios RBK na segunda-feira, citando um estudo da ex-divisão russa da McKinsey, a consultoria Yakov & Partners.

Sua pesquisa mostrou que, apesar dos relatos de que as lojas da UE estão cheias, o bloco ainda não superou sua dependência da energia russa e não será capaz de passar pelo próximo inverno e ano que vem. “sem manter o abastecimento de gás da Rússia ou um [effecting] redução significativa” no consumo.

O relatório destacou que, para atender às suas necessidades até o final de 2022, os países europeus terão que manter as importações da Rússia ou reduzir o consumo de gás em mais sete a 12 bilhões de metros cúbicos, “o que só é possível com o desligamento total ou parcial de várias indústrias”. O déficit pode crescer para 20-30 bilhões de metros cúbicos se a demanda da China por GNL se recuperar ou se o inverno for frio e longo, ou no caso de interrupções nas cadeias de suprimentos, acrescenta.

Yakov & Partners indicou que 70% das capacidades de produção de fertilizantes nitrogenados na UE já foram interrompidas, a produção de alumínio foi reduzida em 25% e a produção de aço em 5%. Os autores do estudo sugeriram que o declínio na produção provavelmente continuará “mesmo no caso de um inverno ameno.”

“Na perspectiva de 2023, a rejeição do gás russo significa um déficit de 40 a 60 bilhões de metros cúbicos para os países europeus, mesmo mantendo a atual taxa de economia de gás para todo o ano de 2023.” disse Elena Kuznetsova, sócia da empresa.

Ela explicou que 60 bilhões de metros cúbicos de gás são comparáveis ​​ao consumo anual de gás da França e da Polônia combinados, ou o consumo anual total de gás de indústrias como produção de fertilizantes, petroquímica, metalurgia ferrosa e não ferrosa e toda a engenharia. A interrupção dessas indústrias afetará ainda mais outras indústrias relacionadas, da agricultura aos serviços, alertou Kuznetsova.

